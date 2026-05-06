Analık izni düzenlemesinden yararlanamadıklarına dikkat çekiliyor: Sözleşmeliye ayrımcılık!

Analık izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik yasa, 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeden tüm annelerin yararlanacağı açıklanmıştı. Ancak uygulamada tartışmalar devam ediyor.

Kamudaki sözleşmeli personelin kapsam dışında kaldığına dikkat çekiliyor. Bu personelin de haktan yararlanabilmesi için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da da düzenleme yapılması gerektiği ifade ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaşanan soru işaretlerinin giderilmesi için genelge yayınlaması gerektiğine de dikkat çekiliyor. Yayınlanacak genelge ile uygulamada karşılaşılan diğer sorunlara da açıklık getirilmesi talep ediliyor.

MEMUR-SEN’DEN CUMHURBAŞKANLIĞI’NA YAZI

En fazla üyeye sahip olduğu için şu anda yetkili konfederasyon konumunda da bulunan Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulundu. Sözleşmeli personelin kapsam dışında kalmasının yeni bir mağduriyet alanı oluşturduğuna işaret eden Memur-Sen, sözleşmeli personelin analık izni sürelerinin de artırılması yönünde düzenleme yapılmasını talep etti. Gönderilen yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, yapılan düzenlemeden yararlandırılmamasının önemli bir eksiklik olduğu belirtildi. Aynı kamu hizmetini yerine getiren personel arasında farklı uygulamaların kabul edilemez olduğuna dikkat çekilerek, mevcut durumun sözleşmeli personel açısından mağduriyet oluşturduğu kaydedildi.

MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Memur-Sen, sözleşmeli personelin izin haklarını düzenleyen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 9. maddesinde gerekli değişikliklerin yapılmasını istedi. Yazıda, analık izni sürelerinin kadrolu memurlarla eşitlenmesinin hem hakkaniyet hem de çalışma barışı açısından zorunlu olduğu belirtildi. Başvuruda ayrıca, sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinin artırılmaması halinde hak kayıplarının devam edeceğine dikkat çekilerek, gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi talep edildi.

GENÇ SAĞLIK SENDİKASI DA BAŞVURDU

Devlet Memurları Konfederasyonu’na bağlı Genç Sağlık Sendikası da bakanlıklara yazılı başvuruda bulunarak bu konuda bilgi istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılan başvuruda, “Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde (4/B) görev yapan kadın çalışanların doğum izni sürelerine ilişkin uygulamalarda, iller ve kurumlar arasında farklılıklar bulunduğu, bazı idarelerce söz konusu personelin 24 haftalık doğum izni talebine rağmen bu taleplerin kabul edilmediği tarafımızca öğrenilmiş bulunmaktadır” denildi. Sözleşmeli statüde görev yapan kadın personellerin doğum izni süresinin 24 hafta olarak uygulanması, bu haktan yararlandırılmayan personelin mağduriyetinin giderilmesi ve yapılan işlemler hakkında yazılı bilgi verilmesi talep edildi.

500 BİNE YAKIN

Kamuda yüzbinlerce sözleşmeli personel bulunuyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre kamuda toplam 462 bin 90 sözleşmeli personel bulunuyor. AKP iktidarında sözleşmeli personel sayısı sürekli artıyor. Sözleşmeli personel uygulaması sendikalar tarafından “güvencesiz istihdam” olarak nitelendiriliyor.