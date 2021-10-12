Ankara Barosu'ndan Akit'e suç duyurusu
Ankara Barosu Yeni Akit Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gerici yayınları ile bilinen Yeni Akit Gazetesi'nin internet sitesinde "çoklu baro" düzenlemesi sonrası 'Ankara 2 No’lu Barosu olarak anılacak' yeni baronun kurulacağı ilan edildi.
Haberde yer alan, “Vatansever ve muhafazakarlar, sapkın ve terör savunucusu barodan kurtuluyor! Ankara'da nihayet ikinci baro kuruluyor” başlığıyla yayımlanan içerikle ilgili suç unsuru taşıyan sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa'na suç duyurusunda bulunuldu.
Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada, ''Vatansever ve muhafazakarlar, sapkın ve terör savunucusu barodan kurtuluyor! Ankara'da nihayet ikinci baro kuruluyor” başlığıyla yayımlanan haber içeriğindeki suç unsuru taşıyan, Baromuz ve Baromuza halihazırda kayıtlı tüm meslektaşlarımıza yönelik sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Yine haberde yer alan ve Basın Meslek Kurallarını ihlal eden ifadeler nedeniyle de Basın Konseyine başvuruda bulunularak gerekli işlemlerin başlatılması talep edilmiştir'' ifadeleri yer aldı.
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