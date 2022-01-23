Ankara Barosu'ndan Sedef Kabaş tepkisi

23 Ocak 2022 Pazar, 14:39

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1 televizyonunda katıldığı bir programında söylediği sözler nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dün gözaltına alınmış ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Ankara Barosu, Kabaş’ın tutuklanmasına bugün yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Ankara Barosu ise yaptığı yazılı açıklamada Kabaş'ın tutuklanmasını şöyle eleştirdi:

"Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği iddiası nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin, bu suçun diğer şüphelilerine yapıldığı gibi davet yoluyla alınması mümkün iken bunun aksine sabaha karşı kelepçe takılmak suretiyle evinden alınması, suçlama ile orantısız şekilde tutuklanmasına karar verilmesi, HSK Başkanı da olan Adalet Bakanı'nın yargı bağımsızlığına gölge düşürecek nitelikteki bu açıklamaları nedenleri ile Sedef Kabaş'ın temel hak ve özgürlüklerinin hukuka, kanuna ve hakkaniyete aykırı şekilde ihlal edildiği açıkça ortadadır.

"KATALOG SUÇ DEĞİL"

Adalete olan inancımız bir kez daha ağır bir şekilde yara almıştır. Hakkında suç isnadı bulunan bir kişinin hangi durumlarda tutuklanabileceği Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açıkça ifade edilmiş, bir tedbir olan tutukluluk kurumunun cezalandırmaya dönüşmesinin önüne geçecek ve keyfiliği engelleyecek bir düzenleme yapılmıştır. Ancak özellikle bahsi geçen suç tipinde tutuklamaya dönük ilkelerden kolayca vazgeçilebildiği de üzülerek müşahede ettiğimiz bir durumdur. Kanunda tutuklama gerekçesi olarak gösterilen 'katalog suçlardan' olmamasına rağmen bu isnat ile tutuklama yapılmış olması izaha muhtaçtır. Bunun yanında gazeteci Sedef Kabaş’ın kaçması ya da zaten hali hazırda dosya arasında bulunan video kaydı delilini yok etme ihtimali de bulunmamaktadır. Eleştirel ifade nedeniyle tutuklama yapılması, Sedef Kabaş nezdinde tüm yurttaşlar için bir gözdağı niteliğindedir.

Hukuk devletlerini ayakta tutan özgür bireylerdir. Bireylerin sesinin kısılması kimseyi korumayacağı gibi ülkemize de zarar vermektedir. Yargıyı siyasetin aracı olarak kullanmaktan ve hukuk dışı tutuklamalardan vazgeçilmesi için Ankara Barosu olarak sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesine göre baroların hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak ve savunmak ile görevli olduğu dikkate alındığında, Sedef Kabaş hakkındaki soruşturmanın hukuka, kanuna uygun şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla Ankara Barosu olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz."