TBB’den Sedef Kabaş’a destek açıklaması: İfade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz

22 Ocak 2022 Cumartesi, 23:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle dün gece yarısı Üsküdar'da gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı.

Birçok siyasetçinin ardından gazeteci Sedef Kabaş'a, Türkiye Barolar Birliği'nden de (TBB) destek geldi. TBB'den, Kabaş'ın tutuklanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada 'ifade özgürlüğü' vurgusu yapıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26., İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Gerek Anayasa'da gerekse Sözleşme'de ifade özgürlüğünün sınırlanabileceği haller düzenlenmiş ve ifade özgürlüğünün sınırları söz konusu düzenlemeler ve yargı içtihatlarıyla belirlenmiştir" ifadeleriyle başlayan açıklamada "Önemle ifade edilmelidir ki; kamuoyunu bilgilendirmekle ve kamuoyunun bir görüş oluşturmasına imkan sağlamakla görevli gazetecilerin ifade özgürlüğü söz konusu olduğunda, özgürlük ve hak alanı çok daha geniş bir çerçevede ele alınmaktadır" denildi.

"ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL"

Gazetecilerin dile getirdikleri olgu, düşünce ve kanaatlerin engellenmesinin aynı zamanda kamuoyunun haber alma ve kanaat oluşturma hakkını engeleyebileceğinini vurgulayan TBB yönetiminin açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı:

Keza, politikacıların ve kamuoyuna mâl olmuş kişilerin eleştiriye tahammüllerinin de daha geniş olması beklenmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uzun yıllara yayılmış çok sayıda kararına yansıdığı üzere kamu yetkililerinin eleştiriler karşısında diğer kişilerden daha az koruma sahibi olması beklenmektedir. 1986 tarihli Lingens v. Avusturya kararından bu yana bir politikacıya karşı yapılan eleştirinin sınırının özel bir kişiye yapılandan daha geniş olması gerektiği yüzlerce farklı kararda vurgulanmış, Anayasa Mahkemesi de kendi içtihadını bu doğrultuda oluşturmuştur.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET' SUÇU İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASINA ARAÇ YAPILIYOR"

Türk hukukunda özel bir ceza düzenlemesi konusu olan ve Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu', ülkemizde yoğunlukla ifade özgürlüğünün kısıtlanması için bir araç olarak kullanılmakta, bu kapsamda yapılan soruşturmalar, gözaltı işlemleri ve tutuklamalar, evrensel hukuk prensipleriyle çelişmekte ve kamuoyu üzerinde bir baskı yaratma vazifesi görmekte, gözdağı niteliği taşımaktadır.

"TEDBİR DEĞİL KORKU İKLİMİ YARATMANIN PARÇASI"