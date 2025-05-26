Ankara CUMOK'un 'Aydınlanma Kitaplığı' projesi büyüyor

Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında ülkenin aydınlanma savaşımına destek vermeyi en önemli görevlerinden sayan Ankara Cumhuriyet Okurları (Ankara CUMOK) Cumhuriyet'in 102. yılında Gama Enerji ile işbirliği içinde doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkenin her yanında eğitim kurumları kütüphanelerine kitaplar armağan ediyor.



“Karanlığa karşı kitaplarla direnmenin önemini bilerek, yarınlara ilişkin umutlarımızı diri tutan gençlerimizin aydınlanması yolunda bir ışık yakmak amacıyla yıllardır çaba harcıyoruz,” diyen Ankara CUMOK ile “Aydınlık bir gelecek; merak eden, okuyan ve düşünen nesillerle mümkün. Gençlerin gelişimine katkıda bulunmak ve eğitim yolculuklarına değer katmak, sosyal sorumluluk anlayışımızın temel taşlarından biri,” diyen Gama Enerji işbirliğinin ikinci ayağı olarak Mersin Karacailyas Ortaokulu'na kitap ulaştırıldı.

Dünya klasiklerinden çocuklara özel seçkilere, Türk yazınının önemli yapıtlarından bilim ve eğitim içeriklerine kadar geniş bir yelpazede titizlikle bir araya getirilen kitapları, Gama Enerji Lamas III-IV Nehir Tipi Hidroelektrik Santrali Müdürü Soner GÜLBABA okula ulaştırarak öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Taraflar bu işbirliğinin artarak süreceğini belirtti.