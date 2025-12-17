Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.12.2025 17:07:00
Ankara'da kadın cinayeti: 19 yaşındaki Sevgi, evli olduğu Yasin Özdemir tarafından katledildi

Türkiye'de sonu gelmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'da Yasin Özdemir isimli erkek evli olduğu 19 yaşındaki Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak katletti. Kaçan saldırgan yakalandıktan sonra tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, Yasin Özdemir (28), evli olduğu Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

