Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da lokantaya giren ayıyı görenler gözlerine inanamadı! Masaya oturup bekledi...

Ankara'da lokantaya giren ayıyı görenler gözlerine inanamadı! Masaya oturup bekledi...

13.09.2025 17:38:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Ankara'da lokantaya giren ayıyı görenler gözlerine inanamadı! Masaya oturup bekledi...

Ankara Kızılcahamam'da bir ayı lokantaya girdi. O anları görenler gözlerine inanamadı. Lokantaya giren ayı masaya oturup adeta servis beklerken o anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaban hayatı her an karşınıza çıkabiliyor. Başta soyu tükenmekte olan Kara Akbabalara ev sahipliği yapan Milli Park'ta geyik, kurt ve ayı gibi yaban hayatının çeşitli örnekleri hayatlarını sürdürmekte. 

Image

MASAYA OTURDU

Soğuk Milli Parkı'nda sayıları oldukça fazla olan ayılar bazen rahat tavırları ile görülmekte. Milli Park'ta bulunan bir lokantaya giren ayı da bunun son örneği oldu. Lokantada bulunan masaya oturan ayı adeta servis yapılmasını bekledi. Masadaki artıkları yiyen ayı bir süre oturduktan sonra ormanın derinliklerinde kayboldu.

Image

İlgili Konular: #Ankara #hayvan #Milli Park