Ankara'da NATO Zirvesi gözaltıları... IŞİD'çiler ile TEMA gönülleri aynı katta! TEMA İl Temsilcisi'nin savunması ortaya çıktı: 'Kendimizi toprak, yaprak, bayrak üçlüsüyle tanımlıyoruz'

Ankara'da 7-8 Temmuz'da 36'ncısı düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da güvenlik önlemleri adeta sıkıyönetime dönüştü.

Ankara Valiliği, zirve kapsamında kent genelinde 13 günlük eylem yasağı getirirken, Ankara Emniyet Müdürlüğü de "Turkuaz Operasyonu" adlı plan kapsamında kentin 9 ilçesinde denetimleri üst seviyeye çıkardı.

KENTTE ADETA SIKIYÖNETİM HAKİM

Valilik ve emniyetin yasak ve denetim kararlarına bağlı olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 23 Haziran’da da sabah erken saatlerde polis ve jandarma ekiplerince birçok adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli terör örgütlerine üye oldukları iddialarıyla aralarında akademisyen, avukat, gazeteci ve siyasetçi olmak üzere 241 kişi hakkında gözaltı kararı verilip, 209'u gözaltına alındı.

TEMA GÖNÜLLÜLERİNE TERÖR SORUŞTURMASI YAPILIYOR

Gözaltına alınanlar arasında aralarında akademisyen, öğretmenler ve öğrencilerin bulunduğu 42 TEMA Vakfı gönüllüsü de TKP/ML terör örgütü üyeliği kapsamında gözaltına alındı. 42 TEMA Vakfı gönüllüsünün içinde TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer de yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre; yaşları çoğunlukla 60 ile 79 arasında değişen gönüllülere, terör örgütü içinde kod adı kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları ve örgütün finans kaynakları hakkında ne bildikleri soruldu.

'ADINI DAHİ BİLMİYORUM'

Gazetemiz Cumhuriyet, Nevzat Özer'in Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki İfadesine ulaştı.

Özer ifadesinde; "TKP/ML" terör örgütünün adını bilmediğini, terör örgütüne üye olmadığını, adını dahi bilmediği TKP/ML terör örgütü hakkında da bir bilgisinin olmadığını belirtti.

Savunmasında Özer; "Ben bu ülkenin toprağını, suyunu, ormanlarını korumak, geliştirmek; yüzbinlerce çocuğa doğa çevre eğitimi vererek hizmet eden ve kendimizi gönüllü toprak, yaprak, bayrak üçlüsü ile tanımlayan insanlarız" dedi.

75'İ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan ve aralarında bazı TEMA Vakfı gönülleri ile akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş'in bulunduğu 75’i kişi bugün tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilenlerin 6'sının ise IŞİD üyesi olduğu belirtildi.

TEMA Vakfı gönüllülerinin ise daha hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi. Gönüllerinin bir kısmı adliye dışında otobüste bekletilirken, bir kısmı ise mahkeme salonunun önünde bekliyor. TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in ise mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

'LEGAL GÖRÜNÜMLÜ TKP/ML TERÖR ÖRGÜTÜ HİYERARŞİSİ'

Gözaltına alınan gazeteci Yıldız Tar'ın da TKP/ML terör örgütü üyeliği kapsamında tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında Tar'ın da olduğu 15 kişi hakkındaki sevk yazısında; "Şahısların, TKP/ML terör örgütü ile iltisaklı olduğu, terör örgütü hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği, Türkiye içerisinde legal görünümlü TKP/ML terör örgütü hiyerarşisi içerisinde faaliyet gösteren gruplarla birlikte hareket ettiği yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DORUK MADENCİLİK EYLEMLERİ DE SORULDU

Savcılık ifadelerinde Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemleri ve bu eylemlere neden katıldıkları soruldu. Öte yandan Savcılık sorgusunda katıldıkları eylemler, basın açıklamaları sorulurken NATO’ya ilişkin yapılan eylemler de soruldu. Herhangi bir sendika, dernek veya siyasi partiye üyelik durumları, TKP/ML Terör Örgütü ile bağlantıları, kod isim kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları, örgüt içinde akrabalarının olup olmadığı soruldu. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

IŞİD'ÇİLER İLE GÖNÜLLÜLER, ÖĞRENCİLER, AKADEMİSYENLER AYNI YERDE

Adliyede bu kapsamda bir yoğunluk yaşanırken, gözaltına alınan IŞİD'çiler ile TEMA gönüllülerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin aynı katta hakimlik işlemleri sürüyor.

IŞİD'çiler jandarma ekiplerince abluka altında tutulurken, diğer sanıkların ise kelepçeyle bekletilmesi dikkat çekti.

TEMA İL TEMSİLCİSİ TUTUKLANDI

Aralarında TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in de bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLULUK ÖLÇÜLÜYMÜŞ!

Mahkeme kararında; "Şüpheliler üzerine atılı bulunan 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçuna ilişkin olarak: şüpheli beyanları araştırma tutanakları, şüpheliler hakkında istihbari bilgiler ve tüm dosya kapsamına göre atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, atılı sucun katalog suçlardan olduğu, atılı suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğu dosyada henüz bir kısım delilin toplanmamış olması ve atılı suçun işleniş şekli gözetildiğinde bu haliyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin ise ölçülülük ilkesine uygun olduğu kanaatiyle ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi" denildi.