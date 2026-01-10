Meteoroloji açıkladı: 10 Ocak 2026 hava durumu raporu... İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Bartın, Karabük, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın batı ilçeleri ve Alanya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimleri, Marmara ve Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya'nın kuzey ve batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla yurt genelinde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, bu akşam Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Hakkari çevrelerinde, batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 4°C, 18°C

öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C

öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 10°C

sabah saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya dışında kalan yerlerin bu gece kıyı kesimlerinden başlamak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 15°C

sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Alanya ile Antalya'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 7°C, 16°C

Alanya ve batı çevreleri aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 1°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -10°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KONYA -3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde doğu kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, iç kesimlerde güneyli yönlerden yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU -7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı,iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, -3°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -7°C, -4°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -7°C, 0°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN -4°C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATMAN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MARDİN 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu