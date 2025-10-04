Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu" etkinliği nedeniyle saat 07.30'dan itibaren Hipodrom Caddesi'nin Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapatılacak. Açıklama şöyle:

"Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü Anadolu Meydanı istikametine tek yönlü, Anıt Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi ile Taşkent Caddesi arasında kalan bölümü çift yönlü,

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölüm çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü, Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin tamamı çift yönlü,

Bandırma Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Silahtar Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Çiftlik Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Güvercinlik Caddesi'nin tamamı çift yönlü, Ankara Bulvarı'nın Anadolu Bulvarı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü Anadolu Bulvarı'ndan Hipodrom Caddesi istikametine tek yönlü be bu yollara bağlanan tüm cadde, sokak ve varyantlar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."