Ankara Eczacı Odası'ndan ilaçta değişen kâr oranları tepkisi

12 Ekim 2022 Çarşamba, 18:23

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak ANKA Haber Ajansı’nın sorusunu yanıtladı.

Ercanlı, “Dün gece gerçekleştirilen ilaç fiyat kararnamesi maalesef eczacıların taleplerini karşılamaktan çok uzak bir kararname. Eczacılar olarak mesleğin geleceğini garanti altına alacak düzenlemeler istiyoruz. Bu sadece bir pansuman olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık 20 yıla yakındır anlamlı güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinde yapılan bu güncellemelerin maalesef eczacıların mevcut hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak seviyede bir iyileştirme olmadığı görülüyor” dedi.



Başkan Ercanlı, karar için şunları söyledi:

“ECZACILARIN TALEPLERİNİ KARŞILAMAKTAN ÇOK UZAK”

Dün gece gerçekleştirilen ilaç fiyat kararnamesi maalesef eczacıların taleplerini karşılamaktan çok uzak bir kararname. Eczacılar olarak mesleğin geleceğini garanti altına alacak düzenlemeler istiyoruz. Bu sadece bir pansuman olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık 20 yıla yakındır anlamlı güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinde yapılan bu güncellemelerin maalesef eczacıların mevcut hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak seviyede bir iyileştirme olmadığı görülüyor. Tam mitingin birkaç gün öncesine de denk gelmesi, burada miting ile ilgili eczacıların gücünü zayıflatmaya yönelik bir argüman olarak gözükmekte. Eczanelerde özellikle son yıllarda yaşanan enflasyon, kira, elektrik paralarındaki, eleman giderlerindeki artışla beraber eczacı karlılıklarının süratle düşüyor olması eczane ekonomilerini çok ciddi sıkıntıya sokmuştu. Önümüzdeki süreç içerisinde de Türk Eczacılar Birliği’nin ‘2 eczaneden 1’i kapanacak durumda’ açıklamaları da mevcut.

“BAREM ARTIŞLARININ HER YIL ENFLASYON VEYA İLACA GELEN ZAMLA BERABER YENİDEN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR”