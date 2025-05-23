Ankara Film Festivali’nin Afiş Yarışması’na başvurular başladı

13-21 Kasım 2025 tarihlerinde 36. kez gerçekleşecek Ankara Film Festivali’nin Afiş Yarışması için başvurular başladı. 25 Bin TL para ödüllü yarışmada seçilecek afiş, tüm tanıtımlarda yer alarak festivalin 2025 yüzü olacak.

Başvuruların 29 Ağustos’a dek süreceği yarışma, Türkiye’den grafik tasarımı bölümü öğrencileri ve mezunlarının bireysel olarak ya da grup halinde katılımına açık olacak. Daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışma ya da sergide yer almamış özgün tasarımların kabul edileceği yarışmada, kullanılacak görsellerin herhangi bir yerden kopya edilmemesi koşulu bulunuyor.

Yarışmanın bu yılki jürisi de alanında uzman isimlerden oluşuyor. Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde kişisel sergiler açmış, Kafa Dergisi çizeri ve Muzir.org kurucusu Aslı Alpar, 70’lerde başlayan sanat kariyerine 78 kişisel sergi ve onlarca ödül sığdırmış, eserleri pek çok müze koleksiyonunda sergilenen ressam Habip Aydoğdu, Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol, Anadolu Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Profesör, tasarımcı ve sanatçı Melike Taşcıoğlu Vaughan ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Doçent Zülfükar Sayın’dan oluşan jüri, festivalin bu yılki afişini belirleyecek.

Ankara Film Festivali’nin web sitesinden yapılacak başvurular için son katılım tarihi 29 Ağustos Cuma günü olacak. Yarışmanın kazanan afişi ise 3 Ekim Cuma günü festivalin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak.



