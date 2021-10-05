Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü
Ankara'da 2 tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden S.K. idaresindeki 06 BK 0796 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AEH 954 plakalı tır ile çarpıştı.
Otomobili altına alan ve karşı şeride sürüklenen tır, B.T'nin kullandığı 06 FJ 7793 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobildeki S.K, K.K. ve B.A. yaşamını yitirdi. Yaralanan tır şoförü B.T, Kazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler, adli inceleme için morga gönderildi.
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