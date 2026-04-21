Ankara Konferansları Serisi’nin 3’üncüsü düzenleniyor

21.04.2026 13:46:00
Cumhuriyet/Ankara
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara Konsferansları Serisi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Serinin 3’üncü etkinliği kapsamında, yarın saat 14.00’te Ankara Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi Seminer Salonu 2’de “Milli Mücadele’den Günümüze Ankara’daki Diplomatik Misyonlar ve Elçilik Binaları Konferansı” düzenlenecek. Yazarımız Tolga Aydoğan, etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak. 

