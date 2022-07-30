Ankara Mamak’ta, ibadet sırasında Şah-ı Merdan Cemevi’e saldırı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:31

Ankara Mamak’ta, bugün saat 14.30 sıralarında; Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri cemevi dedesinin olduğu yere doğru fırlattı. Saldırganın fırlattığı sandalyelerden birisi cemevinde oturan bir yurttaşın başına geldi.





Saldırgan daha sonra cemevinden koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başına sandalye gelen yurttaş hafif yaralı halde hastaneye götürüldü. Olayın ardından polise haber verildi. Polisin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Cemevinin dedesi Kazım Erbektaş, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi: