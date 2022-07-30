Ankara Mamak’ta, ibadet sırasında Şah-ı Merdan Cemevi’e saldırı
Ankara Mamak’ta kimliği belirlenemeyen bir kişi, Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında elindeki sandalyeleri cemevinin dedesine doğru fırlattıktan sonra koşarak kaçtı.
Ankara Mamak’ta, bugün saat 14.30 sıralarında; Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri cemevi dedesinin olduğu yere doğru fırlattı. Saldırganın fırlattığı sandalyelerden birisi cemevinde oturan bir yurttaşın başına geldi.
Saldırgan daha sonra cemevinden koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Başına sandalye gelen yurttaş hafif yaralı halde hastaneye götürüldü. Olayın ardından polise haber verildi. Polisin şahsı arama çalışmaları sürüyor.
Cemevinin dedesi Kazım Erbektaş, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:
- Bugün saat üç gibi ceme başlamıştık. Toplanıyordu millet. Yerime geçtim, üç beş kişi yanıma oturuyordu. Dışarıdan birisi geldi, üç beş tane sandalye fırlattı. Birisi oturduğu yerde üzerime geliyordu. Bir şey demeden kaçtı. Kameralarda görülüyor. Sesini filan duymadık. Ne için yaptı? 10 yıldır ilk defa oluyor.
- Bütün ekipler buradaydı. Avukatlarımız filan yanımızda. Yaralı arkadaşı hastaneye götürecekler. Polisler ‘Bulacağız’ diyor. Bütün cemevinin görüntülerine aldılar. Muharrem Ayı başladı. Şah-ı Merdan Cemevi de gözde bir cemevi. Kişi belki deli belki akıllı. Belki birileri yaptırdı. İhtimal dahilinde.
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