Ankara Üniversitesi'ne öğrencilerin BirGün Gazetesi'ni sokmasına izin verilmedi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde okula BirGün Gazetesi'yle girmek isteyen öğrencinin okula sokulmadığı iddia edildi. Yaşadığı durumu anlatan öğrenci, BirGün Gazetesi'nin siyasi içerikli olduğunu söyleyen Özel Güvenlik Birimi'nin (ÖGB) gazeteyi zorla ellerinden aldığını söyledi.

Yaşadıklarını BirGün'e anlatan öğrenci, “BirGün Gazetesi alıp okula gidecektim. Okulun girişinde gazeteyi bakmak için elimden almaya çalıştılar. Ben vermedim. Ardından elimden çekiştirmeye başladılar, ben de vermek zorunda kaldım. Siyasi gazete olduğunu ve bunun okula giremeyeceğini söylediler. Ben de 'Siyasi olmayan gazete yok, üniversitede çocuk dergisi mi okuyalım' dedim” dedi.

“BİRGÜN'Ü HER YERDE OKUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Güvenliğin müdahalesi sonrasında gazetenin yırtıldığını söyleyen öğrenci, “Gazeteyi ellerinden geri alıp orta bahçeye gittim. Orta bahçede de güvenlik gazeteyi elimden çekti aldı, gazetenin büyük bir kısmı yırtılarak elinde kaldı. 'İsmail Arı 4 Gündür Tutuklu' kısmı benim elimde kaldı. Gazeteyi korkuyla okula sokmamaya çalıştılar. Ama öğrencinin sesi, halkın sesi olan BirGün'ü biz okullarımızda, her yerde okumaya devam edeceğiz. Birgün'ü, İsmail Arı'yı susturamayacaklar” diye konuştu.

“ÖĞRENCİNİN ELİNDEN GAZETEYİ ZORLA ALIP YIRTMIŞLAR”

Konuya ilişkin konuşan Eğitim Sen 5 No'lu Şube Başkanı Eylem Ergüvan, “Ne yazık ki Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, bir öğrencimiz elinde BirGün gazetesiyle okulun kapısından içeri alınmamış. Öğrencimiz güvenlik görevlilerine gerekli cevabı vererek içeri girmiş. Ancak 'orta bahçe' dediğimiz alanda güvenlik görevlileri, öğrencinin elinden gazeteyi zorla alıp yırtmışlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek sosyal bilimler fakültesidir. Dünyaca ünlü tarihçilerin, felsefecilerin, dil bilimcilerin yetiştiği bir kurumdur. Oraya her türlü yazılı basın ve düşünce materyali girebilir; buna güvenlik görevlileri karar veremez. Eğer bu talimat dekanlıktan alınıyorsa bu çok daha büyük bir problemdir. Bir dekanın bilimden, etikten ve felsefeden uzak uygulamalara imza atması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

BirGün Gazetesi'nin kampüslere sokulmamasının yetki gaspı olduğunu belirten Ergüvan, “Fakültelerde öğrencilere ne tür baskılar uygulandığını, hangi hocaların öğrencileri tehdit ettiğini biliyoruz. Bu düşünce özgürlüğünün gasbıdır. Bugün gazeteyi sokmayan, yarın kitabı da sokmaz. Siz oranın sahibi değil, yöneticisisiniz. Akademilerin gerçek sahipleri bilim insanları ve öğrencilerdir. BirGün Gazetesi gibi ulusal bir medyanın okula alınmaması yetki gasbıdır. Sürekli suç işliyorsunuz ve bunların hesabının sorulmayacağını düşünüyorsunuz. Biz öğrencilerimizin ve özgürlüklerin arkasındayız” dedi.