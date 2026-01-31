Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi kampüsünde yaşayan köpeklerin toplatıldığını iddia eden öğrenciler, üniversite yönetimine tepki gösterdi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi kampüsünde uzun süredir yaşayan, yaşlı ve sağlık kontrolleri yapılan köpeklerin, fakülte dekanlığının talebiyle sabah saatlerinde toplatıldığı iddia edildi. Ankara Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, kampüs içinde toplanarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi kampüsünde uzun yıllardır yaşayan, yaşları ortalama 10 ve üzeri olan, sakin, sağlık takipleri yapılan ve uyumlu köpeklerimiz Dekanlık tarafından yapılan acil toplama isteğiyle bugün sabah 09.00’da öğrencilerin hiçbiri okulda değilken anestezik madde atılması ile toplatıldı. Daha önce yapılan toplama sonrası çözüm için gittiğimiz Veteriner Fakültesi Dekanlığı bizimle görüşmeyi kabul etmeyerek, yetkimiz değil demiştir. Bunun uzerine Ziraat Fakültesi ekanlığı ile yaptığımız görüşmede 15 Şubat'a kadar toplama yapılmayacağının sözünü almışken, Fakülte ve Üniversite yönetimi ile görüşmelerimiz devam ederken ve çözüm önerilerinizi sunmak için rektörlükten randevumuz varken bugün bizleri oyaladiklari kesin kanıtlanmış oldu.

Bizler kampüs hayvanlarının yaşam hakkı için iş birliği ve sulh içinde durumu çözmeye yanaşırken, yönetimin bu acil toplama ile bizlere yalan söylemesini kabul etmiyoruz. Ayrıca bizler köpekleri kampüs içerisinde ararken anatomi ve patoloji dersliğinde bulunan inşaat alanına girdiğimizde şok olduğumuz bir olayla karşılaştık. İnşaat çalışanlarının bir kamyon dolusu koyun getirdiği ve kamyon arkasına bağladığı bir iple koyunları kestiğini ve inşaat için 'kan akıttığını' beyan etti. Engellemelerimize karşı nekropsi (otopsi) salonunundan bahsederek 'siz de hayvan kesiyorsunuz biz de keseriz' diyerek hayvanları öldürmeye devam ettiler. Olaya ilişkin gerekli şikayetler tarafımızdan polislere yapıldı. Kampüs içerisinde yaşayan sakin köpeklerin yaşamasına kastedilirken kampüs içerisinde hayvan öldürülmesine müsaade eden yönetimi açıklama yapmaya davet ediyoruz ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz.”