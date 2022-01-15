Ankara'da 300 polisle denetim
Ankara'da, 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Kızılay bölgesinde bulunan gece kulübü ve barlara yönelik asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Çeşitli birimlerden 50 ekipten oluşan 300 polisin yanı sıra zabıta ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, iş yerlerinin ruhsat ve izinleri kontrol edilirken, müşteri ve çalışanların GBT'lerine bakıldı.
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