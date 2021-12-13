Ankara'da dev operasyon: Yüzlerce gözaltı
Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 363 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 363 kişiden 4'ü tutuklandı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda 3.6 kilogram metamfetamin, 2.1 kilogram esrar, 300 gram eroin, 2 bin 300 adet ecstasy ve 36 bin 800 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Arınç canlı yayını terk etti
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Serkan Kıyak'ın ailesi ilk kez konuştu
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı
- 'Devlet artık karar vermeli'