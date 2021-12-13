Ankara'da dev operasyon: Yüzlerce gözaltı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 19:33

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 363 kişiden 4'ü tutuklandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 3.6 kilogram metamfetamin, 2.1 kilogram esrar, 300 gram eroin, 2 bin 300 adet ecstasy ve 36 bin 800 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.