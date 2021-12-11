CHP'li Ali Mahir Başarır: Soylu’nun uyuşturucu ile mücadelesi son sürat...

11 Aralık 2021 Cumartesi, 18:41

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, önceki akşam saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kılıç, “İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı göreviminden istifa ediyorum. Her daim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygıylarımla duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberinde ise, Kılıç’ın istifasının arkasında bir skandalın yattığı ileri sürüldü. Haberde, ulaşılan cep telefonu kaydında, bir kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra makam koltuğunda sızmış halde uyuduğu iddia edildi. Bu kişinin Kılıç olduğu öne sürüldü.

"SOYLU’NUN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELESİ SON SÜRAT DEVAM"



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter hesabından, söz konusu görüntüye ilişkin bir açıklama yaptı. Başarır ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, uyuşturucuyla mücadele üzerinden sert tepki gösterdi.

"Soylu'nun uyuşturucu ile mücadelesi son sürat devam ediyor" diyen CHP'li Başarır, daha önce lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun savunmasını hatırlatarak, "AKP'de bir 'pudra şekeri' vakası daha" ifadelerini kullandı.

Başarır, "AKP’de bir “pudra şekeri” vakası daha! “İş yoğunluğu” nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklayan AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ın makamında uyuşturucu kullandığı anlar böyle görüntülendi! Soylu’nun uyuşturucu ile mücadelesi son sürat devam ediyor!" ifadelerine yer verdi.

İşte Başarır'ın paylaşımı:

AKP’de bir “pudra şekeri” vakası daha!



“İş yoğunluğu” nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklayan AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ın makamında uyuşturucu kullandığı anlar böyle görüntülendi!



Soylu’nun uyuşturucu ile mücadelesi son sürat devam ediyor! pic.twitter.com/011K4ryEJq — Ali Mahir Başarır (@alimahir) December 11, 2021

PUDRA ŞEKERİ DEMİŞTİ

Kürşat Ayvatoğlu, uyuşturucu kullandığı sırada çekilen görüntüler ortaya çıkınca, kullandığı maddenin kokain olduğunu reddederek, burnuna "pudra şekeri" çektiğini iddia etmişti.