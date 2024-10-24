Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:35

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 firari FETÖ üyesinin Ankara'da olduğu tespit edildi ve 12'si yakalandı.

Konu hakkında açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 13 firari şüpheli/sanık/hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara’da bulundukları adreslerin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda 12 firari şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alınmış olup ilgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde devam edilmektedir" bilgisini verdi.