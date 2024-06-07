Ankara'da gıda güvenliği paneli düzenlendi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:23

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:23

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Ankara'da Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında "Taklit ve tağşişin gıda güvenliğine etkileri" başlıklı panel düzenledi. Panelde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Dr. Betül Vazgeçer, Türk Tabipler Birliği'nden Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, Tüketici Hakları Derneği'nden Ergün Kılıç ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası'ndan Funda Uyar Özpınar konuşmacı olarak yer aldı.

'GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMAK ÇOK ZOR'

Açılış konuşmasını yapan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, "Devlet gıda yönetimini yeterince yapamıyor" dedi. Türkiye'de güvenilir gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe zorlaştığını belirten Üzümcü "Gıda güvenliği sağlanamadığından ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulabilmesi için güvenli gıdanın insan hakkı olduğu kabul etmeliyiz. Dünyada gıda fiyatları düşerken ülkemizde yüksek oranda artıyor. Yanlış ve akıl dışı ekonomik uygulamalar, tarım politikalarının yanlışlığı bu duruma yol açtı" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Özel ise "Taklit ve tağşiş gıda enflasyonundan ötürü ciddi bir problem. Bakanlığımızın bir denetimi var fakat bunun artırılması gerekir. Bakanlığa sorduğumuz zaman merdivenaltı üretim yok deniyor ama üretici ile konuşunca sorun var gibi görünüyor. Sorunları görmezden gelerek devam edilemez" diye konuştu.

'BAKANLIĞIN ŞEFFAFLIĞI ARTIRMASI GEREK'

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Dr. Betül Vazgeçer, gıda güvenliğine yönelik yaklaşımlara ilişkin sunum yaptı. Vazgeçer, gıda güvenliği politikalarını anlatarak bakanlığın tüketicilere yönelik şeffaflığını arttırması gerektiğini söyledi. Türk Tabipler Birliği'nden Prof. Dr. Selçuk Dağdelen ise sağlıksız gıdaların tüketicilerde yol açtığı rahatsızlıklara değindi. Dağdelen, "Türkiye'de obezite ve diyabeti engelleyemiyoruz. Endokrin bozucular, gençlerimizin üreme sağlığını tehdit ediyor" dedi. Tüketici Hakları Derneği'nden Ergün Kılıç da tüketicilerin gıdada hile kullanımı sonucunda yaşadıkları ekonomik kayıplara ilişkin sunum yaptı. Kılıç, "Kendi endemik bitkilerimizi yetiştirebilecekken neden yabancı coğrafyada yetişen ürünler için kaynaklarımızı zorluyoruz?" sorusunu yöneltti. Daha sonra kürsüye çıkan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası'ndan Funda Uyar Özpınar ise gıda mühendislerinin gıdada güvenlik konusunda almaları gereken sorumluluklardan söz etti.