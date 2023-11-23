Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 6 kişi yakalandı

Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 22:08
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 6 kişi yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aramalarda 450 bin doldurulmuş makaron, 1400 paket sigara, 2 bin 750 puro, 1 kilogram puro tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Kaçakçılık Operasyon

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