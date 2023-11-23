Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 6 kişi yakalandı
Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Aramalarda 450 bin doldurulmuş makaron, 1400 paket sigara, 2 bin 750 puro, 1 kilogram puro tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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