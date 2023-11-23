Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 2 ilde Narkogüç-37 operasyonu, 156 gözaltı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 08:41
Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: 2 ilde Narkogüç-37 operasyonu, 156 gözaltı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurguladı.

96 ADRESE EŞZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 624 personelin katılımıyla 96 adrese yapılan eşzamanlı operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da 64 zanlının yakalandığını ifade etti.

Ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine yönelik operasyonların artarak devam edeceğinin altını çizen Yerlikaya, "Her iki operasyonda 116 bin 500 uyuşturucu hap, 44 kilogram 750 gram bonzai, 10 kilo 202 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda skunk, esrar, eroin, kokain, 7 tabanca, otomatik tabanca, 3 tüfek ve çok miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi" bilgisini verdi.

HAPİS CEZASI OLAN 58 KİŞİ YAKALANDI!

Bakan Yerlikaya, ayrıca Bursa'daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 kişinin yakalandığını duyurdu.


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