Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı
Ankara'da yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu.
Yenimahalle ilçesindeki Güzelyaka Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen, daha çok ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel tüm ürünlerde yüzde 50 indirim uygulandı.
İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı.
Bu sırada büyük izdiham oluştu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarışırken, içeride de izdiham yaşanmasına neden oldu.
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