Ankara'da otomobil yayaya çarptı: Yaya hayatını kaybetti
Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Suzan Karatoprak'a otomobil çarptı. Sağlık görevlisinin yaptığı incelemede Suzan Karatoprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Karatoprak, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sularında Mamak ilçesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Karatoprak'a, Kayaş yönüne seyir halinde olan O.T. yönetimindeki 06 ZHR 78 plakalı otomobil çarptı. Karatoprak metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı incelemede Suzan Karatoprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karatoprak'ın vefat haberini alan yakınları, olay yerine geldi. Acı haberi alan aile, sinir krizi geçirdi. Otomobil sürücüsü O.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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