Yaya geçidinde çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı
İstanbul Sultangazi'de, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı hemşire yaralandı. Sürücü, yaralı hemşireyi çalıştığı hastaneye bırakıp, ortadan kayboldu. Kaza anı ve sürücünün hemşireyi hastaneye bırakıp ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak görev yapan kadın, mesai çıkışı yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı. Yaya geçidindeyken hafif ticari aracın çarptığı hemşire, yaralandı. Çarpan aracın sürücüsü, çevredekilerin de yardımıyla yaralanan hemşireyi çalıştığı hastanenin acil servisine götürdü. Burada yaralıya müdahale edilirken sürücü ise bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra ortadan kayboldu.
Kaza anı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması, yaralının sedyeyle hastaneye geçirilmesi ve sürücünün hastaneden ayrılması yer alıyor.
Video Haberler
- Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
- Suvla Gölü'nün misafiri flamingolar geldi
- Aracıyla çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı
- Yunuslar tur teknesine eşlik etti
- Erken seçim sorusuna böyle yanıt verdi
- Kız öğrenciler matematikte tarih yazdı
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüfekle vurulan köpekten 100'e yakın saçma çıktı
- Nebati'nin enflasyon iddiasına sert tepki
- Telefonuna bu mesaj gelenler dikkat!
- AYEDAŞ'tan Moda Sahnesi'ne 'kaçak elektrik' uyarısı
- Önce darbettiler sonra öldürdüler
- Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
- Norveç'te yeni savunma bakanı atandı.
- Caddenin ortasında kuzeni tarafından öldürüldü
- Yolcuyu darbettiği iddia edilen şoför tutuklandı
- İstanbul'da cinayet