Ankara'da peş peşe 'gürültü' cinayetleri: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 25.11.2023 - 23:14

Güncelleme: 26.11.2023 - 00:06

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1586/1 cadde üzerinde bulunan Sancak Apartmanı'nda meydana geldi. Binada devam eden tadilat nedeniyle komşular arasında gürültü tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Recep Ö., ruhsatsız tabancası ile Kerim Tokgöz, Fatma Ö., E.T., Z.T., M.T ve H.T.’yi vurdu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kerim Tokgöz, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavi işlemleri devam ediyor.

MOTOSİKLETİYLE KAÇTI

Katil zanlısının olayın ardından ruhsatsız tabancayı olay yerinde bırakarak üzerine kayıtlı motosiklet ile kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GÜN BİR OLAY DAHA

Öğlen saatlerinde yaşanan olayda ise 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı.

3 GÜN ÖNCE DE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 gün önce yaşanan gürültü kavgasında ise 72 yaşındaki T.Ü., üst katta oturan komşularına pompalı tüfekle ateş açmıştı. Yaşanan bu olayda saçmaların isabet ettiği aileden babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T. (11) hayatını kaybetmişti.