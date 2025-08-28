Anket sonucu ortaya çıktı: AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na ilk şok!

CHP'den AKP'ye geçen ve bu kararı tepkilere neden olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında ilk anket sonucu ortaya çıktı.

Nefes yazarı Aytunç Erkin'in paylaştığı, AREA Araştırma anketine göre, yurttaşlar Çerçioğlu ile aynı düşünmüyor.

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yla ilgili vatandaş ne düşünüyor?" sorusuna yurttaşların yüzde 60.8'i Çerçioğlu'nu desteklemediğini kaydetti.

AKP'ye katılmasını doğru bulduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 31.2 oldu. Katılımcıların yüzde 8'i fikir belirtmedi.

NE OLMUŞTU?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'nin kuruluşunun 24'üncü yıldönümü töreninde AKP'ye katıldı.

Çerçioğlu, törende yaptığı konuşmada, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

AKP'li Çerçioğlu, "Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'nun Aziz İhsan Aktaş soruşturması nedeniyle cezaeviyle tehdit edildiğini iddia etmiş, bu nedenle AKP'ye geçmeye hazırlandığını söylemişti.