Anne Minguzzi'den 'Suça sürüklenen çocuk' tepkisi: 'ÖKK diyeceksiniz'

Kadıköy'de bir pazarda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde dört sanık, reşit olmamalı nedeniyle "suça sürüklenen çocuk (SSÇ)" sıfatıyla en üst ceza olan 24 yıl ile yargılanıyor.

Bu nedenle anne Yasemin Minguzzi, şüphelilerin indirimsiz bir şekilde 24 yıl hapis cezası alması için geçtiğimiz günlerde Bakırköy'de oturma eylemi başlattı.

Anne Minguzzi tehdit mesajları aldığını açıklayarak oturma eylemine son verdi.

"ÖZÜ KÖTÜ KATİLLER"

Oturma eylemi esnasında kamuoyunda "suça sürüklenen çocuk" ifadesi gündem oldu.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kardelen Ateşci, "Suça sürüklenen çocuk mağdurdur" ifadesini kullanması sonrası hedef gösterildi.

Barodan yapılan açıklamada, "“Bu sözlerin bağlamından koparılarak, ötekileştirici ve hedef gösterici görseller eşliğinde sosyal medyada dolaşıma sokulması; kabul edilemez bir linç kültürünün tezahürüdür. Çocuk adalet sistemi; cezalandırma değil, onarma, koruma ve topluma kazandırma ilkelerine dayanır. Bu ilkelere yönelik her saldırı, yalnızca bireyleri değil, tüm çocukların geleceğini hedef almaktadır" dendi.

Anne Yasemin Minguzzi ise dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Minguzzi, "Sayın Kardelen Ateşci hanımefendi, SSC lafını bundan böyle ağzınıza almayacaksınız. ÖKK* diyeceksiniz, açılımını bulamadıysanız ben size söyleyeyim. ÖZÜ KÖTÜ KATİLLER* Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası, suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılması gündeme geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da çocuk suçlarıyla mücadele için talimat gönderildiği iddia edildi.