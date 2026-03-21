Anne ve 5 çocuğunun öldüğü yangında acı ayrıntı: 'Yarın bayram, erken yatalım'

Yangın, dün gece saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi 310 Sokak üzerinde, sera işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda meydana geldi.

Alevleri fark eden komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada çevrede bulunan yurttaşlar da yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede tüm yapıyı saran alevler nedeniyle müdahale yetersiz kaldı.

FACİA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Yangın sırasında içeride bulunan yabancı uyruklu aileden 4 kişi, yurttaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise alevlerin hemen bitişikte bulunan diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın sabahın ilk saatlerinde tamamen söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından prefabrik yapıda aynı aileden 5'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangında, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Leyle Elali (26) ile çocuklar Ahmed (53) Ahmet Ahmed (2) ile işletme sahibi Rahman Genç ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BABA İLE 2 YAŞINDAKİ OĞLUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dumandan etkilenen baba Şevvah Ahmed ile 2 yaşındaki oğlu Ahmed Ahmed'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, babanın yangından önce akşam saatlerinde çocuklarına, "Yarın bayram, erken yatalım" dediği, kendisinin de erken saatlerde uyuduğu belirtildi.

SURİYE'DE DEFNEDİLECEKLER

Yangında yaşamını yitiren anne Leyle Elali ile 5 çocuğun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne Leyle Elali'nin babası İsmail Ali ve aile yakınlarının, geldikleri adli tıp morgunda evrak işlemleri nedeniyle cenazeleri pazartesi günü alacakları öğrenildi. Anne ve çocuklarının cenazelerinin Suriye'nin Münbiç kentinde defnedileceği öğrenildi.