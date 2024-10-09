Annesini tehdit eden şahsa adli kontrol
Samsun’da annesini tehdit ettiği iddia edilen şahıs, savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde edinilen bilgiye göre, annesini tehdit ettiği iddia edilen A.E.B., savcının talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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