Annesini tehdit eden şahsa adli kontrol

Samsun’da annesini tehdit ettiği iddia edilen şahıs, savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Annesini tehdit eden şahsa adli kontrol
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:59

Samsun’un İlkadım ilçesinde edinilen bilgiye göre, annesini tehdit ettiği iddia edilen A.E.B., savcının talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #adli kontrol
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