Annesini tehdit eden şahsa adli kontrol

Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:59

Güncelleme: 09.10.2024 - 14:59

Samsun’un İlkadım ilçesinde edinilen bilgiye göre, annesini tehdit ettiği iddia edilen A.E.B., savcının talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.