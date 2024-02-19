Annesinin Türkçe bilmediği için havalimanında mağdur edildiğini iddia etmişti: Hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:08

Güncelleme: 19.02.2024 - 17:08

Sosyal medyada çektiği videoda 80 yaşındaki annesinin Van'dan İstanbul'a geldiğini ve İstanbul Havalimanı'nda Türkçe bilmediği için 2.5 saat boyunca havalimanından çıkamayarak mağdur edildiğini iddia eden vatandaş hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Videoyu paylaşan kişinin olayı “Arap’ın dili var. Azerinin dili var. İngilizin dili var. Şunun bunun dili var. Benim annemin dili yok. Benim annem kendisini anlatamadığı için 2,5 saattir bu kapıdan dışarı çıkaramadım. Bu da Türkiye’nin ayıbı olsun. Yarın bizden oy isteyecekler. Dersiniz ya kardeşiz!” sözleri ile dile getirdiği görülmüştü.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YALANLAMA

İstanbul Valiliği, 17 Şubat 2023'te saat 15.00 sularında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada “Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı” şeklindeki iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

Valiliğin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı’na gelen 1944 doğumlu S.Ç.'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir:

14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir.

UÇAK EKİBİ TALEP ETTİ

S.Ç. isimli vatandaşımız, Van’dan İstanbul Havalimanı’na gelmiştir. Vatandaşımızın ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatli Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı, Van’dan hareket ederken anlaşılmış ve İstanbul Havalimanı’nda gerekli talep, uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir.

Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır."