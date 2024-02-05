Havalimanı çalışanının sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde havalimanı çalışanı Murat Aygün'ün (33) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:32
Havalimanı çalışanının sulama kanalında cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news

Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Karakoyunlu yolu mevkisindeki sulama kanalı üzerinde bulunan köprüden tarlasına gitmek isteyen Mustafa Tunç, sabah saatlerinde suda hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin Antalya Havalimanı'nda çalışan Murat Aygün'e ait olduğu tespit edilirken incelemede herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedi görüp ihbarda bulunan Mustafa Tunç, "Seralarımı günlük kontrole geliyorum. Sabah da gelince suyun içerisinde birini gördüm. Erkek birine ait. Görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdim, onlar da geldi" dedi.


Antalya haberleri HAValimanı haberleri sulama kanalı haberleri cansız beden haberleri

İlgili Haberler

Otomobil sulama kanalına devrildi: 3 yaralı

Otomobil sulama kanalına devrildi: 3 yaralı
Sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı

Sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı
Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu

Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon