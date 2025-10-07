Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da feci olay... Domuz avlarken babasını öldürdü!

Antalya'da feci olay... Domuz avlarken babasını öldürdü!

7.10.2025 09:34:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Antalya'da feci olay... Domuz avlarken babasını öldürdü!

Serik ilçesinde domuz avında oğlu H.Y.'nin kazara av tüfeğiyle vurduğu 71 yaşındaki Ramazan Yılmaz, hayatını kaybetti. H.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı (71) vurdu. Durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken; olayla inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #Antalya #Baba #avcılık #öldürme

İlgili Haberler

Dayısı ve yengesini öldürdü: Cezaevinde hayatını kaybetti
Dayısı ve yengesini öldürdü: Cezaevinde hayatını kaybetti Kırşehir'de dayısı Refik (63) ve yengesi Emine Kaygısız'ı (62), evlerinde tabancayla öldüren Haydar Dağ, cezaevinde kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.
Kırşehir’de aile dehşeti! Anne ve babasını öldürdü, 2 kuzenini de yaraladı
Kırşehir’de aile dehşeti! Anne ve babasını öldürdü, 2 kuzenini de yaraladı Kırşehir’de aile içerisinde yaşanan tartışmada Ömer Kılıç (37), annesi Azime Öz (71) ile babası Nuh Öz’ü (71) bıçakla öldürdü, 2 kuzenini de yaraladı.
Giresun'da 17 yaşındaki şahıs babasını tabancayla vurarak öldürdü
Giresun'da 17 yaşındaki şahıs babasını tabancayla vurarak öldürdü Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 17 yaşındaki M.C.A., babasını tabancayla vurarak öldürdü. M.C.A. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.