Antalya'da huzurevinde dehşet saçmıştı: Mahkemeden 3 kez müebbet kararı!

Antalya Döşemealtı’nda bir huzurevinde gece saatlerinde yaşanan ve üç kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İzzettin Süğüt’ü üç ayrı kişiyi tasarlayarak ve canavarca hislerle öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 3 Mayıs 2024 günü saat 01.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde bulunan Halil Akyüz Huzurevi’nde meydana geldi. Yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt (65), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Selçuk Goncegül’e (73) uykusunda meyve bıçağıyla saldırdı. Gürültü üzerine odaya gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel (74) de Süğüt tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, ağır yaralanan Ahmet Özdemirel’in ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırının ardından yangın merdiveninden kaçan Süğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki elinde bıçak bulunan sanığın huzurevi koridorunda güvenlik görevlisiyle karşılaştığı, görevlinin yere düştüğü ve Süğüt’ün kaçmaya devam ettiği anlar yer aldı.

“KENDİMDEN GEÇTİM” SAVUNMASI

Sanık İzzettin Süğüt, ilk duruşmadaki savunmasında huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını öne sürerek, “O gün psikolojim bozuldu, kendimden geçtim. Amacım kimseyi öldürmek değildi” ifadelerini kullandı. Bazı saldırıları neden gerçekleştirdiğini hatırlamadığını ileri süren Süğüt, pişman olduğunu söyledi.

MAHKEMEDEN İNDİRİM YOK

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın iki kişiyi tasarlayarak, bir kişiyi ise canavarca hislerle öldürdüğünü belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İzzettin Süğüt’ün 3 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın lehine herhangi bir takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.