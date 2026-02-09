Antalya'da ilkokulda korkutan anlar: Yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi!

Muratpaşa ilçesindeki Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu'nda, saat 12.30 sıralarında, öğretmenler odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin bir anda büyümesiyle okulu ve sınıfları duman kapladı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Okuldaki öğrenciler, kısa sürede tahliye edilerek bahçede toplandı. İtfaiye ekipleri, öğretmenler odasındaki yangını diğer alanlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Alevleri söndüren itfaiye ekibi, duman tahliyesi için çalışma yaptı. Bu sırada bahçede çalışmaları izleyen öğrencilerden bazıları, gözyaşı döktü. Yangın haberini alan veliler de okula geldi.

EKSİK ÖĞRENCİNİN AMBULANSTA OLDUĞU ANLAŞILDI

Okul bahçesinde yapılan sayımda bir öğrenci eksik çıkınca itfaiye, sınıflar, merdiven boşlukları ve diğer alanlarda arama yaptı.

Öğrencinin dumandan etkilenmesi nedeniyle ambulansta sağlık ekibi tarafından tedavi edildiği sonradan fark edildi.

Okul mevcudunun tam olmasının anlaşılması ile öğrenciler velileri tarafından alındı.