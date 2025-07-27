Antalya'da komşuları isyan ettiren çift: 17 kedi öldü, yeniden hayvan toplamaya başladılar

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekipleri ile Kepez Belediyesi, geçen ay düzenlediği operasyonda evdeki 25 kedi ve 2 köpeğe el koymuştu. Barınağa götürülen hayvanlardan 17’si hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiş, kalanlar gönüllülerce tedavi altına alınmıştı.

Ancak komşular, evden yeniden kötü kokular geldiğini ve hayvanların aç susuz halde yaşadığını belirterek tekrar şikâyetçi oldu. Bazı mahalle sakinlerinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

"YENİDEN HAYVAN TOPLUYORLAR"

Bölge sakinlerinden Derya isimli kadın, “25 kediden 17’si öldü. Geri kalanlar gönüllülerle kurtarıldı. Ama bu kadın hâlâ evde, tahliye kararına rağmen çıkmadı. Yeniden hayvan topluyorlar, hayvanlar aç, ev pislik içinde. Kocası da sokakta kartonla kedi topluyor. Komşuların kedilerini bile çalıp götürmüş” dedi.

"KEDİLERİ GİZLİCE KURTARIYORUZ"

Bir diğer gönüllü Öznur K., “Üç gündür içerideki kedileri çıkarmaya çalışıyoruz. Dün gece kapı açıktı, arka bahçeden girip 4 yavru kediyi kurtardık. Şu anda veterinerde tedavi görüyorlar” ifadelerini kullandı.

"KENDİ KEDİMİ İÇERDE GÖRDÜM"

Komşulardan Gülistan Ş. ise, “Kaybolan kedimi bu evin penceresinde gördüm. Aldığımda her yeri yara bere içindeydi. Ne yazık ki kurtarılamadı” dedi.

Olayın ardından U.Ö. ve S.Ö. ile birlikte bazı mahalle sakinleri polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Mahalleli, tahliye kararının uygulanmasını ve hayvanların güvenli bir ortama alınmasını istiyor.