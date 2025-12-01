Antalya'da muhtar kumar oynatırken yakalandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Kumar ile Mücadele' kapsamında yapılan çalışmalarda kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan ve kumar oynadıkları tespit edilen kişilere adli ve para cezası uygulandı.

Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından Hacıobası Mahallesi'nde bulunan Hacıobası köy kahvehanesinde yapılan kontrollerde, 7 bin 375 TL, 100 euro ve çeşitli kumar malzemeleri ele geçirildi.

MUHTAR KUMAR OYNATIRKEN YAKALANDI

Kahvehane sahibi olan Mahalle Muhtarı A.S. ve kahvehane çalışanı A.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 9 bin 247 TL'den toplam 64 bin 729 TL para cezası uygulandı.

Kumar oynatılması ile ilgili kumar oynayanlar ve oynatanlara toplam 88 bin 890 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.