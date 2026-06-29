Antalya'da vahşet: Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Saray Mahallesi, Güzelyalı Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında husumetli oldukları öne sürülen Z.A. ile Mehmet Karadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Z.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Karadaş'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadaş, hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından otomobille kaçan Z.A. ve bu sırada araçta bulunan İ.Ö. ve Ş.S., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli bugün Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.