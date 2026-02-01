Antalya'da yolcu otobüsü faciası: Özgür Özel'den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Antalya'da yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor" açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

ÖZGÜR ÖZELDEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'daki kazada hayatını kaybedenler için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, "Antalya’dan gelen acı haber içimizi yaktı. Döşemealtı’nda şehirlerarası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.