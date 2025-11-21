Antalya’daki uluslarası tarım fuarında Çin ve Hindistan ağırlığı dikkat çekti

Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı Growtech Antalya, 18 - 21 Kasım tarihleri arasında Anfaş fuar alanında düzenlendi. Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen fuara, 36 ülkeden 725 firma katılım sağladı. Fuarda tarım sektöründe uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve firmaların temsilcileriyle, kamu yöneticilerinin katıldığı konferanslarda tarım sektörü tüm yönleriyle ele alındı. Ayrıca dünyada ilk defa, uluslararası tarım diplomasisi konferansları düzenlendi.

Akıllı tarım teknolojileri, dijitalleşme, markalaşma, pazarlama, uluslararası pazarlara açılma ve tarımsal girişimcilik gibi konular ele alındı. İklim krizi, yeşil tarım uygulamaları, sürdürülebilir gıda sistemleri, kalkınma hedefleri ve kamu-özel sektör iş birlikleri de gündeme alındı.

Dünyanın hem en yüksek nüfusuna hem de en büyük tarım üretimine sahip Çin ve Hindistan'dan gelen firmalar fuarda öne çıktı. 4 gün süren fuara 140 firmayla ulusal pavilyon olarak katılan Çin başı çekerken; Hindistan da 30 firmayla fuardaki yerini aldı.

(Fuar direktörü Engin Er)

“KATILIMCILARIN YÜZDE 45’İ YURT DIŞINDAN GELEN FİRMALAR”

Katılımcıların yüzde 45'ini yurt dışından gelen firmaların oluşturduğunu aktaran fuar direktörü Engin Er, “Çin, Hindistan, İspanya, Hollanda, Almanya, Kore, Japonya gibi dünyanın her noktasından gelen firmalar var. Sulama ve gübre firmaları ağırlıklı olarak fuardaki yerini aldı” diye konuştu.

“ÇİN VE HİNDİSTAN EN ÖNEMLİ İKİ TARIM ÜLKESİ”

Çin ve Hindistan'ın toplam 170 firmayla fuarda önemli bir ağırlık oluşturduğunu kaydeden Er, “Bu iki ülke dünya ekonomisinde artan bir ivmeye sahip. Tarıma yaptıkları yatırımlar ve milyarı aşan nüfuslarıyla birlikte en önemli iki tarım ülkesi. Fuardaki katılımcı firmaların yüzde 20'nin üzerindeki bir bölümünü sadece bu iki ülke oluşturuyor. Dünya tarım sektörünün içinde önemli üretim yapıyorlar. Özellikle gübre, zirai ilaç ve tohum tarafında da bütün dünyaya ürünlerini satıyorlar. Mekanizasyon, tarım makineleri ve sulama gibi alanlarda da dünya piyasasını domine eden ülkelerin başında geliyorlar” diye konuştu.

“TARIMSAL NÜFUS YAŞLANIYOR”

Growtch Antalya kapsamında düzenlenen gençlik ve tarım panelinde konuşan Antalya Valiliği Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak ise, Türkiye’deki tarım nüfusunun giderek yaşlandığına dikkat çekerek, genç nüfusu tarım sektörüne özendirmek ve farkındalık yaratmak için bir dizi proje ve işbirliğine imza attıklarını dile getirdi. “Tarımsal nüfus yaşlanıyor” diyen Irmak, “Bununla mücadele ancak yeni nesille mümkün” değerlendirmesinde bulundu.