Antalya Diplomasi Forumu yarın başlıyor

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

Dünyanın farklı bölgelerinden devlet başkanları, dışişleri bakanları ve uluslararası üst düzey kuruluşların temsilcileriyle gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) dördüncüsü yarın Antalya’nın Belek ilçesindeki Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde başlıyor.

Forumun bu seneki teması, “ayrışan dünyada diplomasi sahiplenmek” olarak belirlenirken liderlerin panelleri ile başlayacak forumun resmi açılışı öğleden sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları ile yapılacak. Forum çerçevesinde üç gün boyunca çok sayıda farklı temalarda panel düzenlenecek. ADF 2025’te ağırlıkla Rusya-Ukrayna savaşındaki barış arayışlarına ve İsrail-Filistin savaşına odaklanacak. Forum marjında ülke yetkilileri ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Forum, Fidan’ın kapanış konuşması ile sona erecek.

LAVROV İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Bu senenin toplantısına 148 ülkeden yaklaşık 5 bin kişi katılacak. Katılımcılar içinde 18 ülkeden devlet-hükümet başkanı ve 52’si dışişleri bakanı olmak üzere 64 ülkenin bakanı yer alacak. Toplantıya katılan ülke liderleri arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Suriye’deki yeni cihatçı yönetimin lideri Ahmet El Şara (Colani) bulunuyor. Katılımcı dışişleri bakanları arasında ise Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan dikkat çekerken, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da forumun ikinci günü katılım sağlayacağı belirtiliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’nın da katılacağı forumda bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Lavrov’un ayrıca forumda konuşma yapması öngörülüyor.

KIRILGANLAŞAN TEŞKİLAT

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ve NATO Genel Sekreterinin Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasindan sorumlu Yardımcı Vekili ve NATO Genel Sekreteri'nin Güney Komşuluk Bölgesi Özel Temsilcisi Javier Colomina Piriz’in de foruma katılması beklenirken foruma aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev’in katılması ve forumda Türk Devletleri Teşkilatı: Özgün Bir İşbirliği Modeli isimli bir panel düzenlenmesi bekleniyor. TDT üyesi Kazakistan ve Özbekistan'ın ardından bu kez de gözlemci üye Türkmenistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) resmen tanıyıp büyükelçi atamasıyla kırılganlaşan teşkilata ilişkin panelde konunun ele alınmayacağı ise bilinmiyor.

AB’DEN 12 MİLYAR EURO YARDIM

Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan, Avrupa Birliği (AB) ile 4 Nisan'da gerçekleştirdikleri zirvede, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nin kurulmasını kınayan ve devletlere tanımama çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarına da bağlı kalacaklarını açıkladı. AB, aynı zamanda zirvede toplamda 12 milyar Euro'luk bir yatırım paketi taahhüdünde bulundu. Akabinde Türkmenistan da GKRY’ni tanıyıp büyükelçi atadı.