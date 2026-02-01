Antalya'nın ardından bir kaza haberi de Burdur'dan... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı!

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 2’si, Isparta’daki hastanelere sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Burdur'daki feci kazada ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda, "Burdur’un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Bu sabah Antalya ve Burdur’da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı.



Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2026

BAKAN TUNÇ: 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kazaya dair yaptığı paylaşımda 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.