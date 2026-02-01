Antalya ve Burdur'daki kazaların ardından Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken paylaşım: 'Bunlar geçiştirilecek haberler değil...'

Bugün Antalya ve Burdur'dan gelen trafik kazası haberleri Türkiye'yi derinden sarstı.

Antalya'da 9, Burdur'da ise 7 kişi hayatını kaybetti; çok sayıda yurttaş yaralandı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Cumhuriyet Savcıları görevlendirildi.

BAKAN YERLİKAYA 'VERİLERİ' PAYLAŞTI: 'BUNLAR SIRADAN HABERLER DEĞİL...'

Türkiye, Antalya ve Burdur'daki kazaları konuşurken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Birçok kez ifade ettim: 2024 yılında 6 bin 351 canımızı trafik kazalarında kaybettik. Bu, her gün ortalama 17,4 insanımızı toprağa vermek demek" diyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ise yalnızca Antalya ve Burdur’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 16 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil. Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var. Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var…

Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84’ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor:

Hız ihlali

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama

Geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali

Arkadan çarpma

Kırmızı ışık ihlali

Bakanlık olarak trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimlerimizi artırıyoruz; çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor. Caydırıcılık şart.

İnanıyorum ki Yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi; hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hâkim olacak. Çünkü amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek.

Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok! Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım."