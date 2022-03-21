Antalya'da 2 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Suriyeli ailenin 2 aylık kız bebeğinin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
21 Mart 2022 Pazartesi, 11:21
Antalya'da 2 aylık bebek yatağında ölü bulundu
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli aile, 2 aylık kız bebekleri Cana Hasan'ın yatağında hareketsiz olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.



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