Antalya'da bahis dolandırıcılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Antalya'da sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
14 Nisan 2022 Perşembe, 09:59
Antalya'da bahis dolandırıcılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan kişileri tespit etti.

Çalışmanın ardından adresleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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