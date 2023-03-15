Antalya'da okul servisiyle kamyon çarpıştı: 4'ü öğrenci 5 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde okul servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:29
Antalya'da okul servisiyle kamyon çarpıştı: 4'ü öğrenci 5 yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan Serdar T. idaresindeki minibüs, Kadriye Mahallesi'nde Ramazan Y. idaresindeki boya yüklü kamyonla çarpıştı.

Minibüste bulunan sürücü Serdar T. ile öğrenciler Sadullah D, Yaren E, Gülnur K. ve Güllü Naz K. yaralandı.

Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 


Antalya servis Minibüs

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