Antalya'da okul servisiyle kamyon çarpıştı: 4'ü öğrenci 5 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde okul servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan Serdar T. idaresindeki minibüs, Kadriye Mahallesi'nde Ramazan Y. idaresindeki boya yüklü kamyonla çarpıştı.
Minibüste bulunan sürücü Serdar T. ile öğrenciler Sadullah D, Yaren E, Gülnur K. ve Güllü Naz K. yaralandı.
Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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