Antalya'da 'Onur Ayı' açıklamasına polis müdahalesi: 4 gözaltı

Antalya’da ’Onur Ayı’ kapsamında düzenlenmek istenen basın açıklamasına polis müdahale etti.kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 16:13
Antalya'da 'Onur Ayı' açıklamasına polis müdahalesi: 4 gözaltı
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Antalya Muratpaşa'da, ’Onur Ayı’ etkinlikleri kapsamında basın açıklamasına yapılmak istendi.

Ancak polis ekipleri, Antalya Valiliği'nin yasaklama kararı nedeniyle grubun açıklamasına izin vermedi.

Polis açıklama yapmaya başlayan grup üyelerine müdahale etti.

Gözaltına alınan 4 kişi, işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


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