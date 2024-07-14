Antalya'da 'Onur Ayı' açıklamasına polis müdahalesi: 4 gözaltı
Antalya’da ’Onur Ayı’ kapsamında düzenlenmek istenen basın açıklamasına polis müdahale etti.kişi gözaltına alındı.
Antalya Muratpaşa'da, ’Onur Ayı’ etkinlikleri kapsamında basın açıklamasına yapılmak istendi.
Ancak polis ekipleri, Antalya Valiliği'nin yasaklama kararı nedeniyle grubun açıklamasına izin vermedi.
Polis açıklama yapmaya başlayan grup üyelerine müdahale etti.
Gözaltına alınan 4 kişi, işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- FBI saldırganı açıkladı!
- Belediye ve şirket yetkilileri gözaltında
- 'Muhalefet partilerinden 7 vekil AKP'ye geçiyor'
- Donald Trump'a suikast girişimi
- ABK soruşturması iddianamesinde 'Soylu' ayrıntısı
- YRP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti!
- 'Kimse sorumluların partisine göre pozisyon almamalı'
- 'Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'
- AKP taban oyuna ulaştıysa eğer...
- Dünya liderleri suikast için ne dedi?