LGBTİ+ ailelerinden Erdoğan'a açık mektup
Çocukları LGBTİ+ olan ebeveynlerin dernekleri, "LGBT dayatması faşizmi aratır şekilde toplumu yozlaştırmaya dönüştü" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık mektup yazdı. Aileler, Cumhurbaşkanı'na “sorunların sorumluluğunu çocuklarımıza yüklemekten vazgeçmenizi istiyoruz” diye seslendi.
Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), LGBTİ+ Aileleri
ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Akdeniz Antalya Aile Grubu ve İzmir LGBTİ+
Aileleri Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açık mektup yayımladı.
Erdoğan’ın kabine toplantısındaki “Cinsiyetsizleştirme
politikaları insan neslini ve fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştı. LGBT
dayatması, faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma
aracına dönüştü” sözlerini üzüntüyle okuduğunu belirten kurumlar, şöyle dedi:
“Sayın Erdoğan, biz, çocukları LGBTİ+ olan ebeveynler ve
yakınları, ekolojik krizden göçmen krizine, ekonomik krizden savaşlara kadar
bir dizi felaketle sarsılan dünyamızda yaşanan ve Türkiye’ye de yansıyan
sorunların sorumluluğunu çocuklarımıza yüklemekten vazgeçmenizi istiyoruz.
Sadece kendi varoluşlarını yaşamaya çalışan çocuklarımızı her şeyin sorumlusu
gibi göstermeyin. Yıllar önce televizyon programında söylediğiniz gibi,
çocuklarımızın temel hak ve özgürlüklerini teslim edin. Sık sık kul hakkından
söz edersiniz; hedef göstermelerinizin etkisinde kalan birileri yarın
çocuklarımıza olmadık kötülükler yaptığı takdirde, bunun vebalinin büyük
olacağını da hatırlatmayı isteriz.”
Mektupta, LGBTİ+’ların bütün toplumlarda ve bütün
kültürlerde var olduğu hatırlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1990’da LGBTİ+
varoluşunu "hastalık ve ruhsal bozukluk kategorisinden" çıkardığını
hatırlatan kurumlar, mektupta Erdoğan’a şöyle seslendi:
“Evet, doğum oranları azalıyor, boşanmalar artıyor, bu
sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede yaşanan bir durum. Ancak bunu
çocuklarımıza bağlamanın gerçeklikle yakından uzaktan ilişkili olmadığını sizin
de çok iyi bildiğinizden eminiz. Sadece varoluşları nedeniyle çok büyük
sıkıntılara göğüs germeye çalışan, okula gitmekte, iş bulmakta ‘sıradan’ bir
hayat sürmekte zorlanan çocuklarımız mı doğum oranlarını azaltıyor? Bu, ancak
acı acı gülünecek bir iddia olabilir.”
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran’daki
kabine toplantısının ardından şunları söylemişti:
“Aile müessesesi bir bütün olarak tarihinin en çetin sınavını veriyor. En ağır saldırılara maruz kalıyor. Küresel kültürün desteklediği, teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları insan neslini tehdit eder boyutlara ulaştı. LGBT dayatması faşizmi aratır şekilde toplumu yozlaştırmaya dönüştü. Çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Yakın zaman önce açıklanan 2023 yılı doğum istatistikleri bu tehditlerden ülkemizin de azade olmadığını göstermiştir. Aile meselesinin önemine her vesile ile dikkat çekiyorduk. Son veriler haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor.”
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